Thanh MaiFounder, High Tea Story Vietnam
“Là một thương hiệu phân phối trà Anh Quốc tại Việt Nam, lựa chọn đầu tiên của tôi là tên miền highteastory.vn cho thương hiệu của mình. Theo tôi, tên miền này giúp tôi hướng đến thị trường trong nước hiệu quả hơn!”
Cindy LêFounder, Devons Vietnam
“Thương hiệu thời trang của tôi được biết đến ở nhiều nước trên thế giới, tôi sử dụng tên miền .vn như một lời khẳng định về xuất xứ thương hiệu, và luôn tự hào là một thương hiệu Việt Nam”
Đăng Huytuoithobencon.vn
“Chúng tôi tin tưởng lựa chọn tên miền ".vn" bởi ".vn" là thương hiệu của quốc gia, và định vị trực tiếp đến khách hàng Việt. Do đó, chúng tôi đã chọn làm trang bán hàng online với tên miền ".vn" mà không phải là các đuôi tên miền khác.”